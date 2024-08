Ehrgeizige Ziele

Altersfreigabe: ab 6 (verfügbar von 0 Uhr bis 24 Uhr)

Jenny hat die Zusage bekommen, ihr Referendariat am Oberlandesgericht in Stuttgart zu absolvieren. Doch so sehr sie selbst sich freut, so skeptisch ist Sebastian, als sie ihm davon erzählt. Die beiden geraten in eine heftige Krise, denn wenn das Referendariat beginnt, wird ihr Baby erst ein paar Wochen alt sein. Jenny ist vollkommen sicher, dass sie das alles unter einen Hut bringen wird.

Schönwald wird um eine berühmte Persönlichkeit reicher – und Herr Weiß kann sein Glück kaum fassen. Er möchte dieser bemerkenswerten Dame die Ankunft auf dem Land erleichtern und fast einen energischen Plan. Bevor der allerdings umgesetzt werden kann, taucht Frau Dr. Siebel-Brack im Rathaus auf. Nicht nur äußerst bemerkenswert, sondern auch äußerst energisch.

Eva und Andreas sind auf dem Weg zum Tierärztekongress nach Hamburg und hoffen darauf, dass diesmal alles gut geht, wenn Carlotta währenddessen bei Oma Kati ist. Die hat jedenfalls für das bevorstehende Wochenende mit ihrem Lottchen bereits alles geplant!