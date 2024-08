Geschüttelt und gerührt

per Mail teilen

Im Fallerwald sorgt eine Horde Wildschweine für Ärger - Bernhard müsste sich dringend um die Abschussquote kümmern. Doch das ist eine Sache, die der Bürgermeister nicht wirklich auf der Agenda hat. Der Hochstand ist kein Ort, an dem er gerne seine Zeit absitzt. Letztendlich bleibt ihm keine andere Wahl und er geht zusammen mit Sebastian auf Wildschweinjagd!

Hermann ist frustriert, denn auf dem Fallerhof scheint die Küche wieder einmal kalt zu bleiben. Da die Kühltruhe nichts an Fertigmenüs hergibt, geht Hermann eben wieder einmal in den Löwen. Tayo, dem Hermann leid tut, fasst einen Entschluss und macht das Unmögliche möglich!

Bernd hat für seine Liebste eine riesige Überraschung! Er möchte seine neue Reithalle mit einem großen Fest einweihen. Was wäre in diesem Fall besser geeignet als seine eigene Hochzeit. Kati ist völlig aus dem Häuschen, als er sie damit überrascht. Für Bernd wird in naher Zukunft jedoch nicht nur der Hochzeitswalzer eine Herausforderung sein.