Engelszungen

Mit Argusaugen verfolgt Hermann, was in Schönwald in Sachen Seniorenwohnanlage vor sich geht. Noch immer ist er sauer auf Bernhard, dass der sich ausgerechnet Constantin Klumpp als Investor ins Boot geholt hat. Aber auch Bernhard selbst scheint mittlerweile zu realisieren, worauf er sich mit Klumpp tatsächlich eingelassen hat – von der kleinen Erpressung mal ganz abgesehen!

Zwischen Albert und Celine kriselt es heftig. Celine hat das Gefühl, als würde Albert ihr die Schuld am Verlust ihres ungeborenen Kindes zu geben. Sie selbst macht sich jedoch die allergrößten Vorwürfe. Vielleicht hätte sie mehr auf sich aufpassen müssen?

Carlotta denkt noch ganz oft an ihre Joma und und ihren Onkel Karl. Kindlich neugierig beschäftigt sich die Kleine mit dem Tod der beiden und versucht, sich ein Bild davon zu machen, was passiert, wenn Menschen sterben. Schon steht der nächste Berufswunsch für Carlotta fest: Sie möchte Pfarrerin werden.