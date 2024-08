Made im Speck

per Mail teilen

Lioba liegt noch immer am liebsten vor dem Fernseher im Wohnzimmer der Fallers und lässt sich verwöhnen. Die Familie hat sich längst an ihre Macken gewöhnt und Bea stellt mittlerweile einfach auf Durchzug, wenn die Kräuterfrau lautstark nach ihr ruft. Es ist längst Zeit, dass Lioba den Hof wieder verlässt. Hermann hat seine eigene Taktik, um Lioba endlich aus seinem Wohnzimmer zu bekommen – er quartiert sie in eines von Beas Apartments um.

Albert macht sich Sorgen um seine Freundin – ständig ist ihr übel und blass ist sie auch. Bestimmt hat sie sich im Krankenhaus irgendein Virus eingefangen. Als Albert die Wahrheit erfährt, ist er komplett aus dem Häuschen – Celine ist schwanger.

Constantin möchte, dass Sophie die Säge kauft. Sogar den Umbau hat er bereits in großem Stil geplant. Dass er seine Honeybee mit diesen hochtrabenden Plänen komplett überrumpelt, kratzt ihn wenig. Er bekommt immer was er will!