Herausforderungen

Bernhard entdeckt im Wald einen von Karls Hochsitzen und ist schwer beeindruckt. Von dort oben aus legt er gerade auf eine Wildsau an, als Karl den Abschuss versehentlich verhindert. Normalerweise ein Grund für einen weiteren handfesten Brüderstreit. Doch seit dem letzten Familienrat, als Bernhard ein Plädoyer für seinen Bruder gehalten und ihm den Rücken gestärkt hat, scheint das Verhältnis der beiden nicht mehr so angespannt wie sonst. Die brüderliche Stimmung ist sogar so versöhnlich, dass Karl und Bernhard ein gemeinsames Projekt angehen.

Albert könnte ausrasten! Jetzt schickt dieser „Dr. Schnösel“ Celine sogar schon Päckchen nach Hause! Und obwohl dessen Inhalt bloß aus Nervennahrung für die bevorstehende Prüfung besteht, ist Albert von schwerster Eifersucht geplagt, die er nicht verbergen kann. Aber egal – Albert hat für seine Liebste schließlich eine viel bessere Überraschung. Eine, die sie so richtig umhauen wird!

Ziemlich aufgeregt kommt Carlotta aus der Schule nach Hause. Zum einem, weil ihre Lehrerin ein Baby bekommt, zum anderen, weil sie eine besondere Hausaufgabe hat: Sie muss ihre Familie abmalen – doch keiner hat Zeit, ihr Modell zu stehen. Außer dem Ur-Opa, der für die kleinste Fallerin von Herzen gerne alles gibt!