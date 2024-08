Diese Männer ...!

Kati wusste gleich, dass diese Singlebörse nichts für sie ist. Was sie bisher mit den dortigen „Treffern“ erlebt hat, reicht ihr jetzt schon. Und wenn sie es sich richtig überlegt, kommt sie allein sowieso am besten zurecht. Monique jedoch, die ihre Freundin bei der Suche nach Mister Right unterstützt, bleibt beharrlich und macht ihr Mut, die Flinte nicht so schnell ins Korn zu werfen. So startet sie einen charmanten Verkupplungsversuch, bei dem sie handfeste Unterstützung durch König Zufall bekommt!

Karl hat keine Ahnung wovon Jenny spricht, als sie ihm erzählt, dass der neue Mountainbike-Trail bereits jetzt schon zugemüllt ist. Er hat seinen Wald schließlich schon letztes Jahr für Biker gesperrt. Da liegt für Karl die Vermutung nah, dass Bernhard den Trail heimlich wieder durch seinen Wald geführt hat. Doch es ist alles ganz anders, und trifft Karl noch schlimmer, als er es für möglich gehalten hätte.

So oft wie in der letzten Zeit hat Franz sich noch nie in Johannas Hofladen blicken lassen. Doch nicht Eier und Gemüse, sondern die Verkaufszahlen seines Buchs locken ihn an. Auch Hermann scharwänzelt öfter als üblich durch den Laden, denn auch sein Buch bereichert das Angebot zwischen Käse und Salat. Als die beiden Schreibkünstler im Hofladen aufeinandertreffen und Johanna für die jeweils miesen Verkaufszahlen verantwortlich machen, bereitet die Landfrau dieser Farce ein Ende: Lautstark, energisch und ein für alle Mal!