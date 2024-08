Ein bisschen Schwund ist immer

per Mail teilen

Ziemlich kleinlaut kommt Tayo nach Hause. Von seinem Probearbeitstag in der Autowerkstatt erzählt er zunächst keinen Ton. Als Bea und Karl ihn ausfragen wollen, stellt er auf stur. Tayo ist zwar wirklich froh, dass die beiden sich so kümmern und ihm helfen, einen Ausbildungsplatz zu finden, aber das mit der Autowerkstatt ist nicht so seines. Karl macht dem Jungen unmissverständlich klar, dass er eine Arbeit braucht – oder gehen muss.

Der Cego-Abend im Löwen droht auszufallen, denn die Abendschicht der Landfrauen steht auf der Kippe. Martha ist krank und Stefanie kann die Kneipe unmöglich allein schmeißen. Spontan schlägt Toni vor einzuspringen. Er kann sich schon vorstellen, dass er und die Landfrau ein gutes Team sein werden. Abgesehen davon, dass Toni sich für den Abend kulinarisch etwas Besonderes hat einfallen lassen, will er natürlich vor allem bei Stefanie Eindruck schinden. Und so freut sich Toni Willmann auf einen ganz besonderen Abend.

Es ist schon lang bekannt, dass die Schönwalder Feuerwehr einfach zu wenige Mitglieder hat. Dass beim vergangenen Einsatz im Löwen nur ein Trupp ausrücken konnte, ist ein Unding. Bernhard muss mit Uli Zimmermann sprechen. Irgendwie muss die Feuerwehr aus dieser Misere raus. Zimmermann, der zum Gespräch ins Rathaus bestellt wurde, hat kein gutes Gefühl. Er weiß ganz genau, dass er vor allem im letzten Einsatz keine gute Figur abgegeben hat und fürchtet, dass er als Kommandant abgesetzt werden soll.