Alles, was Recht ist

per Mail teilen

Evelyn und Markus Riedle haben ein Konzept für die gemeinsame Molkerei mit den Fallers ausgearbeitet. Beide sind davon überzeugt, dass alles genau so funktionieren kann – wenn jeder bereit ist, Kompromisse einzugehen. Jedoch gehen die Meinungen über das künftige Geschäftsmodell jetzt schon weit auseinander. Und es ist wie immer: Karl Faller hadert … und macht einen schwerwiegenden Fehler.

Die beiden beiden Kommilitonen, mit denen Jenny zum Lernen verabredet ist, kommen schon leicht genervt auf dem Hof an. In ihren Augen liegt dieser Fallerhof viel zu weit in der Pampa. Die Arroganz ihrer beiden Mitstudenten versucht Jenny zu übersehen. Für einen guten Abschluss muss man schließlich Opfer bringen. Und ob Jennys Idee mit der Lerngruppe wirklich eine gute war, wird sich bald herausstellen.

Die Stammtischler lieben zwar Tus Kochkünste, aber ab und zu ein Stück gegrilltes Fleisch wäre für die Jungs ein Träumchen! Schon beim bloßen Gedanken daran läuft allen das Wasser im Mund zusammen. Ein Grill in der Löwen-Küche wird allerdings wohl nicht funktionieren. Oder vielleicht doch?