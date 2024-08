Folge 739: Ausflug mit Folgen

Eva freut sich sehr, als Andreas im Löwen auftaucht. Seine Anwesenheit macht sie sichtlich nervös und die Einladung auf eine Motorradtour nimmt sie nur zögernd an - schon aus schlechtem Gewissen Sophie gegenüber. Dann muss sie sich allerdings eingestehen, dass sie sich auf die Ausfahrt mit dem smarten Tierarzt freut. Sehr sogar!

Bernhards Pläne zur neuen Energiegewinnung in Schönwald stoßen nicht nur am Stammtisch auf Skepsis. Es sieht so aus, als müsse der Bürgermeister hier noch jede Menge Aufklärungsarbeit leisten - das allerdings nicht nur am Stammtisch. Noch ahnt Bernhard nicht, was seine Pläne bereits für Kreise ziehen.

Bea ist glücklich, denn endlich können Karl und sie die letzte Kreditrate an Bernhard zurückzahlen. Für Karl ist es ein besonderes Vergnügen, seinem Bruder das Geld persönlich zu überreichen. Und das muss gefeiert werden!