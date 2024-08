Folge 727: Spielregeln

Hofhund Willy ist wieder einmal ausgebüxt. Und ganz offensichtlich bleibt sein Ausflug auch diesmal nicht ohne Folgen, denn Zimmermann hat Willy mit seiner reinrassigen Asta in flagranti erwischt! Hermann amüsiert sich königlich über seinen Hunde-Casanova, vor allem weil er weiß, dass das für Zimmermann nicht die letzte Schlappe ist, die der gerade einstecken muss!

Das Fußballturnier der Bürgermeistermannschaften steht vor der Tür und Bernhard ist in diesem Jahr mit von der Partie. Noch sieht er seinen Einsatz ganz gelassen. Schließlich hat er früher schon Fußball gespielt, und das verlernt man ja nicht so schnell. Beim ersten Training mit seinem Sohn muss er allerdings feststellen, dass es mit seiner Kondition nicht so weit her ist. Diesmal muss Albert wohl derjenige sein, der Nachhilfe gibt!

Die Stimmung im Löwen ist mehr als angespannt. Und das liegt alleine daran, dass Bea und Kati sich eher in die Quere kommen, als Tu eine wirkliche Hilfe zu sein. Am Stammtisch ist man sich wieder einmal einig: Das Karma bröckelt! Tu muss sich dringend etwas einfallen lassen, denn so kann es im Löwen nicht weitergehen.