Folge 704: Bleifuß

Monique hat Albert versprochen, ihm Fahrstunden zu geben. Und obwohl er bei den ersten Versuchen mehr hoppelt als fährt, gibt Albert vor Jenny und Sebastian mächtig an. Lange hält sein Übermut jedoch nicht an, denn sein Vater erfährt, dass Albert sich hinter seinem Rücken bei der Fahrschule angemeldet hat. Und so steht vor allem Monique einmal mehr zwischen den Fronten.

Nach der Ausschusssitzung erzählt Bernhard den Stammtischlern von seinen Plänen für ein neues Schönwald. Allerdings stößt er dort noch auf massive Gegenwehr. Denn Bernhards Ideen kosten Geld und die Gemeindekasse ist leer. Als ausgerechnet Uli Zimmermann die Runde erweitert, entbrennt ein heftiger Schlagabtausch zwischen dem Kommandanten und dem Bürgermeister. Ganz unerwartet bekommt Bernhard einen Mitstreiter, mit dem er nie gerechnet hätte.

Franz hat noch ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für seinen Bruder Hermann. Er hat das Familienfoto, das bei dessen Siebzigsten entstand, vergrößern und rahmen lassen. Franz ist sich sicher, dass Hermann sich darüber freuen wird. Doch es kommt ganz anders...