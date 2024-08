Folge 671: Fallen im Fallerwald

per Mail teilen

Jenny ist mit Sebastian im Wald unterwegs. Der hat zum Schutz der Tiere eine neue Strategie entwickelt und will ein Wildvergrämungsmittel an den Bäumen anbringen. Als die beiden gerade dabei sind, verschiedene Bäume zu markieren, tappt Jenny in eine Wildererfalle. Für Karl steht fest: Dafür kann nur sein Bruder verantwortlich sein!

Andreas hat die geplante Ägyptenreise mit Sophie schon bis ins Detail durchgeplant und freut sich auf den Urlaub mit seiner Liebsten. Ausgerechnet jetzt wird Sophie krank und liegt mit Fieber auf dem Sofa. Eva hat jedoch den Eindruck, als käme Sophie das Kranksein gerade recht.

Das Gerücht um Bernhard und seine Sekretärin sorgt noch immer vor allem am Stammtisch für Furore. Als die Stammtischbrüder vor Bernhard ihre Witze reißen, reagiert der ungewöhnlich gelassen.