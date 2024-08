Folge 665: Auf dem Westweg

per Mail teilen

Lenis Idee, auf Pilgerschaft zu gehen, kam für Johanna gerade zur rechten Zeit. Schließlich hat Hermann sie mit dem gemeinsamen Urlaub hängen lassen. Ein wenig Rache war schon dabei, als Johanna sich auf Lenis Idee so schnell eingelassen hat. Und so machen sich die beiden Freundinnen schon früh am Morgen auf den Weg. Ob Johanna allerdings die erhoffte Ruhe findet, ist allein schon durch Lenis Anwesenheit eher fraglich.

Die Arbeit auf dem Hof hat sich für Sebastian gelohnt! Endlich hat er das Geld für das lang ersehnte Keyboard zusammen. Jenny freut sich sehr mit Sebastian und die beiden probieren das neue Instrument sofort aus. Als Albert die neue Errungenschaft sieht, gibt ihm das einmal mehr die Gelegenheit, seinen ehemals besten Freund zu provozieren. Und er weiß auch schon, wie er das sogar noch toppen kann.

Als Toni im Hofladen einkaufen möchte, staunt er nicht schlecht, als er dort auf Hermann trifft. Und der hat auch noch schlechte Laune, denn Johanna ist tatsächlich mit Leni zum Westweg aufgebrochen. Und das jetzt, wo Hermann viel wichtigere Dinge zu tun hätte, als ausgerechnet Gemüse zu verkaufen!