Folge 648: Frischer Wind

Die Ereignisse in Riedles brennender Scheune belasten Bea schwer. Vor der Familie versucht sie, ihre Probleme zu verbergen und stürzt sich in die Arbeit. Um ein wenig Ablenkung zu finden hat sie sich mit Rosi im Löwen verabredet. Dort trifft sie ausgerechnet auf Uli Zimmermann, der es nicht lassen kann, Bea die Schuld für den verpatzten Einsatz zu geben. Allerdings hat er mit so viel Gegenwind nicht gerechnet. Weder von einer Frau, und schon gar nicht von seiner eigenen Mannschaft. Aber Uli ist sicher: Das wird ein Nachspiel haben!

In Sachen Heimatmuseum hat Hermann in Frau Heilert eine Verbündete gefunden. Ein wenig unwohl ist es ihr schon dabei, ihrem alten Chef zu helfen, denn Bernhard sollte von ihren gemeinsamen Aktionen am besten nichts erfahren. Als er doch dahinter kommt, was sich in seinem Vorzimmer abspielt, fährt er harte Geschütze auf.

Eva und Tu drückt die Finanznot! Auch wenn die vietnamesischen Wochen ein voller Erfolg sind, bleibt am Ende nicht genug Geld in der Kasse. Trotz sehr unterschiedlicher Vorstellungen des künftigen Speiseplanes im Löwen, werden sich die beiden einig und beschließen die Einführung einer "Kultsuppe".