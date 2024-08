Folge 645: Unausweichlich

per Mail teilen

Albert ist mit seiner letzten Aktion eindeutig übers Ziel hinausgeschossen. Karl ist der Meinung, dass der Junge nun endlich die Konsequenzen für sein Handeln tragen muss. Er weiß auch schon genau wie und verdonnert seinen Neffen zur Arbeit im Wald. Dass er jetzt ausgerechnet am Wochenende so früh aufstehen muss, passt Albert überhaupt nicht. Doch Karls Entschluss steht fest - so leicht wird ihm sein Neffe nicht davon kommen!

Nachdem Johanna mit ein wenig List erreicht hat, dass Lioba wegen ihres gebrochenen Knöchels auf dem Fallerhof wohnen kann, ist es endgültig aus mit dem Familienfrieden. Vor allem Hermann tut sich schwer mit dem Gedanken, mit Lioba unter einem Dach leben zu müssen, und sei es auch nur für ein paar Tage. Kurzerhand packt er seine Sachen!

Lenis Tage als Aushilfsköchin scheinen gezählt. Tu ist aus Vietnam zurück und möchte sich mit Eva treffen. Ein wenig Angst hat sie vor der ersten Begegnung mit ihm schon, denn sie hat ihn mit ihrer Abfuhr ganz schön vor den Kopf gestoßen. Und Tu hat für Eva gleich die nächste Überraschung parat!