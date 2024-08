Folge 599: Narri, Narro XII

Serie D 2008 Narri, Narro XII

Wie zu erwarten, hält der "stille Teilhaber" Franz doch nicht so still und versucht, sich in Matthias' Angelegenheiten zu mischen. So fährt er zur Säge, wo sich Ludwig und Toni gerade auf den Weg zum Rathaussturm machen. Während er den beiden eine Standpauke hält, merkt er nicht, dass hinter ihm ein vor Wut kochender Matthias steht.

Frau Heilert versucht verzweifelt, Hermann oder Herrn Weiss zu erreichen. Denn weder der eine noch der andere ist bisher im Rathaus und die Narren stehen schon vor der Tür. Zum Glück taucht Herr Weiss doch noch auf. Doch er hat am Morgen gegen seine Erkältung warmes Bier getrunken und ist schon ziemlich angeschickert!

Albert hat keine Lust, mit seiner doofen Cousine Jenny etwas zu unternehmen. Dass Sebastian mit ihr in den Dilldappe-Kostümen zum Rathaussturm geht, empfindet er als Verrat. Bernhard versucht zu vermitteln.