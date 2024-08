Folge 580: Ein Herz für Tiere

per Mail teilen

Serie D 2007 Ein Herz für Tiere

Matthias schwärmt Bernd vom gemeinsamen Urlaub mit Monique in Irland vor. Sie hatten sich bei einem Kumpel einen Planwagen ausgeliehen, sind umhergezogen und haben darin übernachtet. Bernd will wissen, ob das nicht auch was für sie wäre? Matthias findet das auch und hat einen Prospekt mitgebracht.

Schon beim Pausenbrot hat Jenny ihre Lieblingswurst wieder heruntergenommen und stattdessen Käse daraufgelegt. Als es zum Mittagessen Wurstsalat gibt, möchte sie den nicht essen. Sie erklärt, dass sie ab jetzt Vegetarierin ist. Johanna meint, früher mussten sie essen, was auf den Teller kam. Karl möchte wissen, wer Jenny die Flausen in den Kopf gesetzt hat?

Alle denken, dass sich Jenny das wieder anders überlegt, sobald eines ihrer Lieblingsessen auf den Tisch kommt. Und prompt gibt es am Abend Hackfleischauflauf mit Salat. Doch Jenny bleibt eisern und erklärt, dass sie den alleine essen können! Ob ihr Karl das durchgehen lässt?