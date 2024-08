Wenn einer eine Reise tut

per Mail teilen

Nach einem anstrengenden Flug nach Windhoek steht Hermann verloren in der Eingangshalle, bis er den schlafenden Heinz auf einer Bank entdeckt. Nach so vielen Jahren haben sich die Brüder viel zu erzählen. Natürlich ist Hermann gespannt, wie es Wilhelm geht. Heinz tut sehr geheimnisvoll.

Auf dem Fallerhof gibt es derweil einigen Ärger. Die Milchpumpe ist mal wieder kaputt. Karl ist wütend und pocht auf seine Rechte bei der Hofüberschreibung. Johanna vermutet, dass Christina ihn aufstachelt. Diese fühlt sich immer noch als Außenseiterin.

Hauptamtsleiter Weiss macht sich in Hermanns Büro breit. Er will sich in Sachen Rückhaltebecken allein durchsetzen. Doch er hat nicht mit dem Widerstand von Clemens Burger und der "Kräuterhexe" Lioba Weber gerechnet.