Aller Anfang ist schwer

per Mail teilen

Hermann fühlt sich auf der Farm Markwitz in Afrika wie im Paradies. Er macht eine Besichtigungstour mit der Besitzerin. Diese charmante ältere Dame hat sich in Wilhelm verliebt. Ist sie der Grund, warum der Vater nicht in den Schwarzwald zurückkehrt?

Auf dem Fallerhof gibt es wieder einige Gefühlsverwirrungen. Karl ist eifersüchtig auf den neuen Freund von Monique. Monique hat Ärger mit Bernhard, der Ansprüche auf seinen Sohn geltend macht. Christina ist eifersüchtig auf Karl und Monique. Sie fühlt sich von allen missverstanden. Dabei hat sie nur einen Wunsch.

Franz benutzt Hermanns Abwesenheit, um dessen Vertreter einen Besuch abzustatten. Er schmiert ihm Honig um den Bart, um ihn auf seine Seite zu ziehen. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt Franz von den wahren Beweggründen, die Wilhelm nach Afrika trieben.