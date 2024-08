Folge 348: Eisige Fluten

Karl und Hannes basteln für die Bach-na-Fahrt. Ein "Winter ade, Sommer olé"-Schlitten solle es werden. Karl niest und hustet die ganze Zeit. Als ihn Johanna zu Gesicht bekommt, sieht sie sofort, dass Karl eine richtige Erkältung hat. Auch wenn Karl und Hannes es nicht wahr haben wollen, das Fieberthermometer bestätigt Johannas Verdacht. So kann er unmöglich die Schiltach hinunter fahren!

Frau Heilert kommt völlig aufgelöst auf den Fallerhof. Sie kann sicht nicht mehr konzentrieren, schläft nicht und hat ständig Kopfschmerzen. Schuld daran ist ihrer Meinung nach der Mobilfunkmast. Sie hat sich für Sonntag Vormittag mit Frau Markhardt-Siegel verabredet, um schnell einen Aktionsplan gegen die Anlage auf den Weg zu bringen. Hermann erklärt sich bereit, trotz Wochenende ins Rathaus zu kommen.

Am Tag der Bach-na-Fahrt geht es Karl kein bisschen besser. Spontan entscheidet sich Bernhard, für Karl einzuspringen. Als der davon erfährt, wurmt ihn noch mehr, dass er nicht mitmachen kann. Kurzentschlossen springt er in seiner Kleider, weil er wenigstens zuschauen will. Bea und Johanna trauen ihm nicht. Aber Karl bleibt tapfer und lässt Hannes und Bernhard fahren. Trotzdem wird er nass - auf dem Rückweg stürzt er sich in eiskaltes Gewässer, um einen verunglückten Jungen zu retten.