Folge 347: Große Pläne

Franz bekommt Besuch von seinem Makler. Dieser bietet ihm ein neues Hotelobjekt an, ein wirkliches Schnäppchen in unmittelbarer Nähe der Schwarzwaldhochstraße. Sogar ein Konferenzraum für Tagungen ist vorhanden! Allerdings gibt es weitere Interessenten, so dass Franz bald eine Entscheidung treffen muss.

Karl breitet im Wohnzimmer die Pläne für den Stallumbau aus. Johanna macht sich Gedanken, welche Umstände dieser Umbau wieder machen wird. Und das ganze gewonnene Geld ist dann auf einen Schlag weg. Ob Karl sich nicht was zur Seite legen will, für Notzeiten?

Franz will ganz schnell den Familienrat einberufen, damit endlich über den Verkauf der Säge abgestimmt werden kann. Beim letzten Mal ging die Abstimmung noch unentschieden aus, aber diesmal ist Heinz dabei. Hermann redet Heinz ins Gewissen, denn von seiner Entscheidung hängt alles ab. Aber Heinz lässt sich davon nicht beeindrucken. Er kann es aus eigener Erfahrung sehr gut nachvollziehen, dass jemand seinen Lebenstraum verwirklichen möchte, bevor es zu spät ist.