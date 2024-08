Folge 283: Erster Schultag

Große Aufregung auf dem Fallerhof: Heute beginnt für den kleinen Albert der Ernst des Lebens: erster Schultag! Monique hat ihm eine gigantische Schultüte gebastelt und in Johannas Päckchen steckt ein Füller. Auch Onkel Franz will sich als Pate natürlich nicht lumpen lassen. Mit einem riesigen Geschenk erscheint er in der guten Stube und voller Begeisterung stürzt sich Albert auf das Geschenk. Die Freude schwindet jedoch zusehends als unser Schulanfänger den Inhalt sieht: ein mehrbändiges Lexikon... das kann er sicher einmal brauchen!

In der Schule geht es ähnlich turbulent zu wie auf dem Fallerhof. Zum Glück freundet sich Albert gleich mit Sebastian an. Die beiden kommen zur gleichen Lehrerin: Frau Markhart-Siegel, mit der Hermann als Bürgermeister schon so seine Erfahrungen gemacht hat! Als ein Mädchen Albert von seinem Platz vertreibt und dieser sich wehren will, wird er irrtümlicherweise von der Lehrerin als der Schuldige hingestellt. Das geht Bernhard dann doch zu weit!

Nach der Schule lädt Albert seinen neuen Freund zu Kartoffelsalat und Würstchen auf den Fallerhof ein. Da dessen Vater nichts anderes geplant hat, lässt er sich schnell von Sebastian überreden, die Einladung anzunehmen. Bernhard verabschiedet sich, denn er hat mit seinem Vater noch Wichtiges zu besprechen! Wenn auch die Änderung des Flächennutzungsplans nicht beim ersten Mal durchzuboxen war: So schnell geben zwei Faller nicht auf!