Folge 282: Die Strategie

per Mail teilen

Noch eine Woche, dann ist es soweit! Alberts Einschulung steht bevor und Johanna plant ein kleines Fest zum großen Tag. Monique ist froh, dass sie ihr die Arbeit abnimmt, denn die Praxis lässt ihr kaum eine ruhige Minute. Leider scheint jedoch außer Johanna noch niemand an Alberts ersten Schultag zu denken: Bernhard hat es schlicht vergessen, Hermann hat Gemeinderatssitzung und Johannas Bruder Werner hat wichtige Termine, die er nicht verschieben kann.

Nach dem Frühstück haben Bernhard und Hermann eine wichtige Besprechung im Wohnzimmer. Johanna kann nicht verbergen, dass ihr die Heimlichtuerei von Vater und Sohn sehr verdächtig vorkommt. Da steckt bestimmt nichts Gutes dahinter! Als Frau Heilert aus dem Rathaus anruft und Hermann bittet, dringend ins Büro zu kommen, weil die neue Telefonanlage einen Tag früher als geplant installiert wird, bricht Hermann hektisch auf.

Dort angekommen hat er jedoch kein Ohr für die Probleme seiner Sekretärin. Viel wichtiger ist die Gemeinderatssitzung, bei der die Änderung des Flächennutzungsplans auf dem Programm steht. Hermann hofft, dass das Grundstück von Bauer Sieber in Gewerbegebiet umgewandelt wird - er hätte auch bereits einen Interessenten: Bernhard. Der jüngste Fallersohn will expandieren, doch die Grundstückspreise in der Stadt übertreffen bei weitem seine Mittel. Doch trotz geschickter Strategie scheint Hermanns Plan nicht aufzugehen.