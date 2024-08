Folge 269: Gut Holz

per Mail teilen

Franz hat für das Sägewerk einen Großauftrag an Land gezogen und heizt seinen Männern ein, die Probleme haben, die Lieferung termingerecht zu erfüllen. Da ihr Chef Lösungen und keine Probleme wissen will beschließen Toni und Ludwig, sich das fehlende Material selbst im Wald zu besorgen. Dumm nur, dass sie den Fall des Baums falsch einschätzen und der Stamm eine Stromleitung lahm legt!

Auch im Rathaus gehen die Lichter aus. Und das gerade in dem Moment, als Hermann einem geschichtsträchtigen Datum auf der Spur ist. Herr Weiss hat nämlich im Archiv entdeckt, dass der Ort bereits 1102 erstmals urkundlich erwähnt wurde und somit in ein großes Stadtjubiläum ansteht, wenn sich seine Recherchen bestätigen. Hermann ist begeistert: Die 900-Jahr-Feier in seiner Amtszeit!

Toni und Ludwig sind entsetzt! In ihrer Panik suchen sie das Weite und fliehen in den Löwen. Bei Kerzenschein herrscht dort reger Betrieb. Als die beiden das Tagesessen sehen, wird ihnen ganz anders: Holzfällersteak!

Als Karl den gefällten Baum in seinem Wald entdeckt, hat er sofort seinen Onkel Franz in Verdacht. Als dieser alles bestreitet, regt sich Karl erst recht auf. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ludwig und Toni werden immer stiller, und das Bier scheint ihnen auch nicht so recht zu schmecken!