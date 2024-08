Folge 268: Treue Gefährten

Mit Moniques Praxis geht es aufwärts. Doch mit Asta, einem scheinbar manisch depressiven Hund hat sie so ihre Probleme. Egal was sie probiert, der Hund ist unberechenbar. Als er in der Praxis beinah Albert anfällt, beschließt Monique, einen Tierarzt um Hilfe zu bitten und eine Computertomographie von Asta zu machen. Sie will sicher sein, dass dem Tier organisch nichts fehlt.

Bea fühlt sich in ihrer Rolle als Kellnerin im Löwen sichtbar wohl. Etwas argwöhnisch betrachtet Karl den neuen Job seiner Freundin und macht sich vor allem um Beas Rocklänge Sorgen. Als im Löwen eine Motorradgang aus Norddeutschland Einzug hält, dauert es nicht lange, bis sich am Stammtisch die Gemüter erhitzen. Weder Schorsch noch Leo wollen sich von den Fischköppen beleidigen lassen. Als einer der Rocker Bea am Handgelenk festhält, brennen auch bei Karl die Sicherungen durch. In kürzester Zeit bricht eine Schlägerei los! Paula ist entsetzt als sie sieht, dass ihre Gäste Kleinholz aus der Kneipe gemacht haben!

Alex ruft Monique an um ihr mitzuteilen, dass der von ihr behandelte Hund einen Hirntumor hat, der nicht operabel ist. Schonend versucht Monique Astas Besitzer beizubringen, dass er sich von seinem treuen Gefährten verabschieden muss.

Karl ist mit einem blauen Auge davongekommen. In der Familie erntet er für sein Heldentum jedoch nur Hohn und Spott. Beleidigt flieht er in den Löwen, wo er gemeinsam mit seinen Mitstreitern noch einmal jeden Schlag feiern kann! Wahre Männer!