Unter Nachbarn

Innerhalb der Familie hat sich schnell herumgesprochen, dass Karl das Fallersche Sägewerk stilllegen will. Gerechnet hat sich die Säge in der letzten Zeit sowieso nicht mehr. Und wenn Constantin Klumpp nach Karls Beleidigung weiter auf sein Wegerecht pocht und die Holztransporter nicht mehr durchlässt, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er die Säge sowieso schließen muss. In seinem Kampf um die Familiensäge knöpft Hermann sich Klumpp persönlich vor, denn er weiß, der hat Dreck am Stecken.

Nachdem im Kindergarten in der letzten Zeit Stofftiere verschwinden und Eva einen fremden Plüschhasen im Sofa versteckt findet, glaubt sie, Carlotta hätte ihn einem anderen Kind gestohlen. Die Übeltäterin ist aber nicht Evas Tochter, sondern ihre Mutter.

Sebastian wird eine große Ehre zuteil: Von der Schönwalder Fasnetzunft bekommt er die Rolle des "Wohlauf" angeboten. Es stellt sich für ihn allerdings als eine eher zweifelhafte Ehre dar: Im Nachthemd singend durchs Dorf zu ziehen, stand bisher eigentlich nicht auf seiner Must-Do-Liste.