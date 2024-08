Sand im Getriebe

per Mail teilen

Eigentlich wäre jetzt die Zeit, da Johanna ihre Springerle backt. Doch statt Backzutaten sind da nur Staub und Baudreck, soweit das Auge reicht, eine Katastrophe jagt die nächste. Vor allem in der Küche macht ihr der Baustellendreck schwer zu schaffen. Mit diesem Ausmaß an Unbequemlichkeiten und Schmutz hatte Johanna nicht gerechnet. Und das noch in der Vorweihnachtszeit. Die Situation ist für sie kaum noch auszuhalten.

Unterschiedlicher könnten die Arbeitsweisen der beiden Rathausdamen nicht sein. So bleibt es nicht aus, dass Frau Heilert und Lissy immer wieder aneinandergeraten. Und wenn Claudia Heilert ganz ehrlich ist, wird sie, was Lissy Trautmann angeht, schon ein wenig von Eifersucht geplagt. Trotzdem schafft es "die Neue" ab und zu, ein wenig auf die eifrige Bürgermeistersekretärin abzufärben. Frau Heilert entdeckt Talente, von denen bisher keiner etwas ahnte.

Möglicherweise hat Uli Zimmermann sich zu früh gefreut. Es gibt noch einen Kandidaten, der das Haus kaufen könnte, sogar mit Vorkaufsrecht. Somit wäre sein Handschlag mit Leo auf das vermeintlich gelungene Geschäft keinen Pfifferling wert.