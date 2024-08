Neuer Glanz

per Mail teilen

Nach Jennys Urteil in der Familienverhandlung haben sich die Brüder die Hand drauf gegeben: Karl muss im Rathaus Sozialstunden leisten und unter Bernhards Kontrolle das Rathausparkett erneuern. Bisher lässt der Bauer den Bürgermeister allerdings zappeln und je mehr Zeit vergeht, desto hoffnungsvoller ist Karl, dass Bernhard die Abmachung vergisst. Aber dann kommt alles ganz anders.

Eva ist außer sich vor Freude, als ihre Hamburger Freundin Melanie plötzlich vor ihr steht. Herzhaft lachend erinnern sich beide an ihre gemeinsamen Zeiten im Norden. Es ist lange her, dass die Stammtischler ihre Wirtin so ausgelassen erlebt haben. Doch Evas übersprudelnde Freude ob des Wiedersehens hinterlässt einen bitteren Beigeschmack.

Hermann kann nicht länger mit ansehen, wie sein Blümle sich mit ihrem schmerzenden Knie plagt. Katis Hilfe durch die Physiotherapie stellt leider nur eine vorübergehende Hilfe dar. Dass die Faller-Kinder bereits über einen altersgerechten Umbau des Hofes diskutieren, wissen weder Hermann noch Johanna. Und das aus gutem Grund!