Notfallpläne

Wieder einmal erreicht Karl ein Hilferuf aus dem Sägewerk: Toni schafft den Auftrag fürs Gestüt nicht alleine und braucht dringend Unterstützung. Dass Karl ihm jedoch zum Anpacken dann ausgerechnet Sophie zur Seite stellt, ist dem Sägewerker gar nicht recht. Da kann er die Arbeit ja gleich alleine machen. Doch Karl verfolgt noch ein ganz anderes Ziel mit seiner Nichte – und mit Toni Willmann.

Bernhard ist überzeugt davon, dass der Hochwasserschutz in der Gemeinde viel zu halbherzig gehandhabt wird. Nun hat er sich auf die Fahnen geschrieben, die Schönwalder fitzumachen für jedwede Katastrophensituation im Ort. Seine Mitarbeiter Frau Heilert und Herr Weiss wundert das plötzliche Vorpreschen des Bürgermeisters in Sachen Katastrophenschutz. Bernhard Faller hat ein neues Steckenpferd…

Bei der Gemeinderatsversammlung im Löwen will Bea unbedingt die Zertifizierung des Wonnepfads vorantreiben. Mit ihren weiblichen Mitstreiterinnen ist sie sich über die Strategie längst einig. Für die Damen jedoch völlig unerwartet nimmt Uli Zimmermann an der Sitzung teil und grätscht mit seinen Plänen für einen Hochseilgarten vor allem Bea ordentlich in die Parade.