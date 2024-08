Folge 812: Auftragsarbeit

per Mail teilen

Deutschland 2014

Normalerweise ist Sebastian ja zuverlässig. Doch nachdem er mit Albert die Nacht durchgefeiert hat, kommt er diesmal zu spät zur Arbeit. Karl ist sauer, denn wenn er etwas überhaupt nicht haben kann, dann ist das Unzuverlässigkeit. Die wird er Sebastian nicht einfach so durchgehen lassen - und Albert auch nicht. Als Strafe hat Karl da eine ganz bestimmte Arbeit für die beiden im Auge - eine, die er schon lange vor sich herschiebt.

Zwar wohnt Jenny inzwischen wieder auf dem Hof, am Familienleben nimmt sie jedoch nicht wirklich teil. Am liebsten ist es ihr, wenn sie von allen in Ruhe gelassen wird. Bei allem Verständnis jedoch, das Bea für ihre Tochter hat - allmählich muss Schluss sein mit der Lethargie. Bea hat ein "Motivationsrezept" - und das hat schon vielen geholfen!

Frau Heilert kann es selbst nicht glauben, dass sie sich so täuschen konnte. Offensichtlich hat sie Signale von Bernhard empfangen, die der gar nicht ausgesendet hat - zumindest nicht in ihre Richtung. Traurig und enttäuscht zieht sie sich zurück.