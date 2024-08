Folge 796: Neues Jahr - neues Glück

per Mail teilen

Deutschland 2014

Früher als erwartet kommen Bea und Karl aus Colorado zurück. Als Karl das Chaos im Wohnzimmer entdeckt, ahnt er nichts Gutes! Es war wohl doch keine so gute Idee, Albert mit dem Hof alleine zu lassen. Besorgt macht er sich auf in den Stall und staunt nicht schlecht, denn er findet dort alles so vor, als wäre er nie weggewesen. Kein Wunder - denn im Stall hat Sebastian das Regiment übernommen und der hat die Landwirtschaft im Blut.

Im Schönwalder Rathaus klingen die Gläser. Bernhard hat fürs neue Jahr einen festen Vorsatz: Keine Geschäfte mehr mit Franz Faller! Aber er hat auch große Pläne, die Windkraft für Schönwald betreffend - mit der Geisenhöhe ist der geeignete Standort für den künftigen Windpark gefunden. Allerdings planen genau dort Bea und Karl den neuen Wanderweg. Es sieht so aus als wäre dabei eines ganz sicher: Neues Jahr - alte Kämpfe!

Tu startet glücklich ins neue Jahr! Er hat sich in Vietnam mit Oanh verlobt, deren Eltern nach langem Zögern endlich ihre Einwilligung gegeben haben. Eva fällt aus allen Wolken als Tu ihr erzählt, dass die Hochzeit schon in zwei Wochen gefeiert werden soll. Und zwar in Schönwald - im Löwen.