Folge 794: Mondholz

Es hat Bea ja schon einiges an Überredungskunst gekostet, Karl dazu zu bringen, über Weihnachten mit ihr zu Jenny nach Colorado zu fliegen. Dass aber ausgerechnet auch Johanna und Hermann Weihnachten nicht wie gewohnt zu Hause feiern werden, lässt Karl mit seiner Entscheidung sehr hadern. Schließlich hatte er, was die Arbeit auf dem Hof betrifft, mit der Hilfe seiner Mutter gerechnet. Allerdings sieht es nun so aus, als würde Karl seinen Hof erneut seinem Neffen überlassen müssen. Na - frohe Weihnachten!

Als wäre die Hektik auf dem Fallerhof durch die diversen Urlaubsvorbereitungen nicht schon groß genug, schneit auch noch eine aufgeregte Lioba herein. Die Kräuterfrau braucht Mondholz für ihr Haus. Und obwohl Karl ihr unmissverständlich erklärt, keine Zeit für sie zu haben, lässt Lioba nicht locker. Ihr Anliegen lässt zeitlich nämlich keinerlei Spielraum - Karl muss für sie einen Baum fällen. Urlaub hin oder her - er muss!

Ganz offensichtlich hat Leni vergessen, mit Eva über den Termin des diesjährigen Weihnachtsbazars zu sprechen. Als sie nämlich mit dem Aufbau beginnen will, muss sie feststellen, dass der Nebenraum des Löwen renoviert wird! Wenn der Bazar jetzt nicht ins Wasser fallen soll, muss Leni improvisieren. Ausgerechnet jetzt, da sie ihrer Freundin Johanna beweisen wollte, dass man sich auf eine Leni Riedlinger verlassen kann.