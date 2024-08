Folge 790: Wohl oder übel

per Mail teilen

Deutschland 2013

Uli Zimmermann ist alles andere als erfreut, als sich herausstellt, dass es sich beim neuesten Feuerwehrnachwuchs um eine Frau handelt. Dann auch noch ausgerechnet um Beas Freundin Rosi Hollerbach! Uli wäre aber nicht Uli, hätte er sich nicht für Rosis erste Bewährungsprobe vor der Mannschaft etwas besonders Gemeines ausgedacht. Doch es sieht so aus, als wäre er mit seiner Überheblichkeit einmal mehr an die Falsche geraten…

Als Herr Weiss das Vorzimmer des Bürgermeisters betritt, bietet sich ihm ein bedauernswerter Anblick – Frau Heilert sitzt mit Schnupfennase und verheulten Augen an ihrem Schreibtisch. Doch es ist keine einfache Erkältung, die Bernhards Sekretärin so sehr plagt. Es sind die Schimmelpilze in ihrer Wohnung, auf die sie allergisch reagiert. Das wahre Ausmaß ihres Problems aber verschweigt Frau Heilert…

Hermann ist schwer angeschlagen. Schließlich hatte er sich große Hoffnungen gemacht, trotz aller Querelen erneut zum Vorsitzenden des Heimatvereins gewählt zu werden. Dass man stattdessen ausgerechnet Toni den Vorsitz übergeben hat ist für Hermann ein Schlag ins Gesicht. Aber die Vereinsmitglieder werden schon sehen, was sie jetzt davon haben … und an ihm hatten!