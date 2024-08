Folge 782: Ewige Jugend

per Mail teilen

Deutschland 2013

Der Altersunterschied macht Kati und Murat in ihrer Beziehung immer mal wieder Probleme. Immer dann, wenn Kati ihn wieder zum Thema macht, weil sie vor allem an sich zweifelt. Murat hingegen ist sich da sicher - er liebt seine Kati einfach! Trotzdem führt eine lockere Bemerkung von ihm dazu, dass seine Freundin plötzlich vollkommen irrational handelt - Kati will sich heimlich mit Botox behandeln lassen. Und das hat Folgen!

Die Stammtischjungs machen sich Sorgen um Ludwig. Er verhält sich in der letzten Zeit mehr als merkwürdig. So wie es aussieht, hat er wohl auch seine Arbeit im Altersheim verloren. Nachdem Toni seinen Freund auf wenig feinfühlige Art und Weise vergrault, beweist er letztendlich ungeahnte therapeutische Fähigkeiten!

Noch ahnt Uli Zimmermann nichts davon, dass sein Feuerwehrtrupp um ein Mitglied reicher ist. Und er ahnt natürlich auch nicht, dass es sich bei dem Neuzugang ausgerechnet um Rosi handelt. Ein bisschen freut sich Bea schon auf Ulis Gesicht, wenn er davon erfährt. Und sie vertraut auf Rosi - wer mit Bienen fertig wird, schafft das auch mit Uli Zimmermann. Locker!