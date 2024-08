Folge 764: Das Leben ist eine Baustelle

Deutschland 2013

„Spatenstich für Schönwalds neues Holzhackschnitzelheizkraftwerk“ – Als Hermann diese Schlagzeile in der Zeitung liest, platzt ihm fast der Kragen. Es scheint, als würde Franz eines seiner Luftschlösser nun tatsächlich auch bauen. Trotzdem ist sich Hermann sicher, dass es auch bei diesem Projekt irgendwo einen Haken gibt und macht sich auf den Weg zur Großbaustelle.

Nachdem Monique erfahren hat, wie Uli am Stammtisch über sie geredet hat, ist sie verletzt – und sauer! Am Telefon lässt sie sich deshalb von Kati verleugnen, als Uli versucht, sie zu erreichen. Plötzlich steht er jedoch in der Praxis und ganz offensichtlich ist er sich keinerlei Schuld bewusst. Doch so leicht kommt er Monique nicht davon, der Herr Feuerwehrkommandant!

Sophie ist sprachlos, als Karl ihr eröffnet, dass er tatsächlich den Marathon in Freiburg laufen will. Zu gut kann sie sich nämlich noch daran erinnern, als sie das letzte Mal mit ihrem Onkel joggen war. Beim nächsten gemeinsamen Training staunt sie deshalb nicht schlecht!