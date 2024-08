Folge 742: Soundcheck

per Mail teilen

Deutschland 2012

Ein Leserbrief in der Tageszeitung lässt Hermann seine Idee wieder aufnehmen, eine Dorfchronik für Schönwald zu schreiben. Doch wie fängt man an? Und womit? Hermann muss feststellen, dass das alles gar nicht so einfach ist. Aber er weiß, auf welche Helfer er zählen kann. Immer!

Ricky ist gerade auf Tour und möchte endlich das versprochene Konzert im Löwen nachholen. Eva ist ziemlich sauer auf Tu, denn er hat ganz offensichtlich vergessen, seine Chefin darüber zu informieren. Doch es war ein ganz anderer, der die Sache vermasselt und Eva jetzt in eine missliche Lage gebracht hat. Jetzt bleibt nur noch ein Tag, um Rickys Konzert vorzubereiten ...

Franz hat wieder einmal hochtrabende Pläne. Heinz und Matthias gegenüber tut er sehr geheimnisvoll und auch auf Nachfrage hält er sich bedeckt. Nur eines ist klar: es geht um Holz. Teures Holz!