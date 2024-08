Folge 737: Von Drachen und Fliegenfischern

Eine lange Zeit hat sich Löwenwirtin Eva in Caracas aufopfernd um ihren kranken Vater gekümmert. Nach seinem Tod kehrt sie heute wieder in den Schwarzwald zurück. Doch: Als sie in den "Löwen" kommt, glaubt sie ihren Augen nicht zu trauen! Aus ihrem Gasthaus scheint ein vietnamesisches Restaurant geworden zu sein - nicht nur, was die Speisekarte angeht! Und nach und nach erfährt Eva, was während ihrer Abwesenheit wirklich los war in ihrer Kneipe ...

Nachdem Franz nun keine neuen Großprojekte mehr am Start hat, ist er auf der Suche nach einer neuen Aufgabe - oder mindestens einem Hobby! Und das hat er erstaunlich schnell gefunden. Sehr zum Leidwesen seines Bruders Heinz ...

Hermann ist erstaunt, als er Lioba auf dem Fallerhof trifft. Ganz offensichtlich ist sie mittlerweile gesprächsbereiter, was die alten Geschichten betrifft, nach denen Hermann forscht. Und wie sich herausstellt, ist Lioba nicht nur in Sachen Ahnenforschung für Hermann eine Hilfe ...