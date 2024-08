Folge 569: Tiefpunkt

Serie D 2007 Tiefpunkt

Seit Tagen versucht Johanna, Bernhard zu erreichen. Doch der meldet sich nicht zurück. Das einzige Familienmitglied, mit dem er noch spricht, ist Kati. Und der macht er Vorwürfe, dass sie ihn zum Muttertagskaffee überredet hat. Kati aber findet seine Reaktion ungerecht.

Bernd freut sich, dass schon wieder eine neue Anmeldung zum Reitunterricht vorliegt. Es hat sich herumgesprochen, dass Matthias ein guter Reitlehrer ist. Jetzt will sogar jemand Westernreiten lernen. Matthias ist zwar begeistert, doch Bernds Reithalle ist dazu zu klein.

Bernhard taucht am Stammtisch auf, schmeißt Runden und stänkert gegen Karl. Schließlich haben die anderen Stammtischler genug und brechen auf. Bernhard will auch fahren - aber vorher noch einen trinken. Paula überredet ihn, dass sie ihm ein Taxi rufen darf. Doch statt in der Taxizentrale ruft sie auf dem Fallerhof an.