Bleiben oder gehen

Liebend gerne würde Jenny für ein Auslandspraktikum nach Südafrika gehen. Damit sie aber alle Scheine für ihr Studium zusammenbekommt, reicht ein Semester nicht. Sie müsste ein ganzes Jahr weg sein. Einerseits reizt sie der Gedanke sehr, andererseits kann sie sich nicht vorstellen, so lange von Sebastian getrennt zu sein. Doch ausgerechnet Karl redet ihr zu, sich diese Chance nicht entgehen zu lassen.

Obwohl Karl das Wort "Premiumweg" schon fast nicht mehr hören kann, hat er seiner Frau geholfen, den Weg noch einmal auszubessern. Die Niederlage mit der Zertifizierung steckt ihr noch sehr in den Knochen. Wenn Karl aber ehrlich ist, wäre es ihm gar nicht so unlieb, würde Bea auch dieses Mal scheitern. So hätte sie nämlich wieder mehr Zeit, mit ihm auf dem Hof zu arbeiten. Dann bietet ausgerechnet Uli Zimmermann Bea seine Hilfe an.

Dass diese beiden jemals an einem Strang ziehen würden, hätte in ganz Schönwald niemand gedacht. Doch Hermann und Josef Zimmermann haben beschlossen, gemeinsame Sache zu machen. Nachdem Zimmermanns Hund Senta vergiftet worden ist machen sich die beiden gemeinsam auf die Jagd nach dem Hundevergifter. Und dabei gehen die beiden sehr strategisch vor. Der Mistkerl wird ihnen nicht entkommen.