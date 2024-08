Das Gold der Zukunft

Hermann ist außer sich! Seit er denken kann, hat Lioba zu verhindern versucht, dass Franz Faller jemals an ihre Quelle kommt - und nun hat ausgerechnet Albert dabei geholfen, Franz die Weberquelle zuzuschustern. Mit dem Vertrag hat der windige Geschäftsmann allerdings nicht nur die Kräuterfrau, sondern auch seine vermeintlichen Geschäftspartner Albert und Sebastian übers Ohr gehauen. Als Lioba erfährt, was ihre Unterschrift unter dem Vertrag letztendlich für Konsequenzen hat, bricht sie zusammen.

Am Stammtisch ist die Freude groß, als Eva die kleine Carlotta wieder mit in den Löwen bringt. Auch wenn Tu findet, dass eine Kneipe nicht der richtige Ort für kleine Kinder ist, fühlt sich Carlotta im Trubel pudelwohl - genau wie ihre Mutter. Und die hat deshalb beschlossen, wieder die Wirtin in ihrer Dorfkneipe zu sein. Babysitter gibt es hier genügend - allen voran Toni Willmann, der so seine ganz eigene Art hat, Carlotta in den Schlaf zu wiegen.

Karl fällt aus allen Wolken, als er quasi zwischen Tür und Angel von Bea erfährt, dass sie die nächsten zwei Wochen nicht da sein wird. Von ihrer Schwiegermutter auf die Idee gebracht, hat Bea sich zu einem Fortbildungskurs in Sachen Marketing angemeldet - und lässt Karl auf dem Hof mit der ganzen Arbeit einfach sitzen.