Leni war sich ziemlich sicher, dass Evelyn nach dem letzten Streit endgültig genug hat von den Landfrauen. Was versteht denn ein Nordlicht auch schon von Schwarzwälder Trachten! Leider hat sie sich geirrt, denn Evelyn Riedle lässt sich so schnell nicht vergraulen - schon gar nicht von Leni. Genau deshalb taucht sie beim nächsten Treffen der Landfrauen auch wieder auf dem Fallerhof auf - eine glatte Kriegserklärung an Leni Riedlinger!

Für Bernhard ist es noch immer ein Rätsel, wie Frau Markhardt-Siegel so eine große Summe in die Windgenossenschaft investieren konnte. Daran, dass dahinter eine Erbschaft stecken soll, glaubt er keinesfalls. Viel eher vermutet er, dass hinter dieser Investition sein Onkel Franz steckt, der Frau Markhardt-Siegel lediglich als Strohmann benutzt hat. Sollte daran allerdings auch nur ein Fünkchen Wahrheit sein, sind deren Tage als Vizebürgermeisterin gezählt.

Daniel hat Jenny nun schon seit einiger Zeit nicht mehr gesehen und kommt spontan zu Besuch auf den Hof. Karl reagiert sofort abweisend, als er dem jungen Mann begegnet. Als er dann mitbekommt, dass Daniel die Absicht hat, Jenny wieder mit zurück nach Mannheim zu nehmen, reicht's ihm. Daniel muss vom Hof - egal wie!