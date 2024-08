Nachdem Johanna wegen der Dresden-Reise so niedergeschlagen ist, möchte Hermann sein Blümle überraschen. Eine Widerrede duldet er nicht: Johanna muss mitkommen und hat nicht die geringste Ahnung, was passieren wird. Hermann überrascht seine Frau bei strahlendem Sonnenschein mit einer Kutschfahrt durch den Schwarzwald. Dass ihr Brummel so sentimental sein kann, hätte Johanna nicht gedacht. Es gibt nach all den Jahren noch Seiten an ihm, die sie noch nicht kennengelernt hatte. Ein harmloser Kuss führt fast zum Abbruch des Ausflugs.

So wie es aussieht, scheint im Rathaus endlich einmal wieder ein ruhiger Tag anzustehen. Nach dem ganzen Chaos in den letzten Wochen freut Frau Heilert sich am meisten darüber. Dann erleben sie und ihr Chef eine gewaltige Überraschung.

Also Toni nach langer Zeit wieder im Löwen auftaucht, ist der Stammtisch zu seiner großen Verwunderung noch leer. Eigentlich ist's ihm gerade auch ganz Recht so. Tu, der sich ehrlich freut, den Sägewerker wieder zu sehen, ist der einzige, dem Toni von seiner neuen Arbeit erzählt. Und da Toni weiß, dass auch Geheimnisse bei Tu gut aufgehoben sind, vertraut er ihm eins an.