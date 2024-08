per Mail teilen

Völlig aufgelöst bringt Celine den Hund ihrer Nachbarin zu Andreas. Trotz aller Eile kommt für den kleinen Kerl jedoch jede Hilfe zu spät. Wie sich bei der Untersuchung herausstellt, hat er offensichtlich vergiftete Fleischbällchen gefressen. Und der kleine Jacky bleibt an diesem Tag nicht Andreas' einziger Notfall. Es sieht so aus, als sei in Schönwald und Umgebung ein Hundevergifter unterwegs.

Den Landfrauen ist nicht verborgen geblieben, dass Oanh in der letzten Zeit immer traurig wirkt. Während Johanna den Grund dafür bereits kennt glaubt Leni, dass der jungen Frau einfach nur Zuspruch und Abwechslung fehlt. Deshalb macht sie Johanna spontan den Vorschlag, aus der Vietnamesin eine Landfrau zu machen. Doch so einfach ist das alles gar nicht.

Matthias scheint in letzter Zeit immer vergesslicher zu werden, oft wirkt er fast apathisch. Sein Onkel Heinz macht sich wirklich Sorgen und befürchtet, dass sein Neffe an einer Depression leidet. Als er darüber mit Franz sprechen möchte, rastet der komplett aus.