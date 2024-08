Folge 808: Verfolgt

per Mail teilen

Deutschland 2014

Jenny ist wieder da! Die Freude über ihre plötzliche Rückkehr aus Amerika ist jedoch getrübt, denn das Mädel ist kaum wiederzuerkennen. Sie wirkt niedergeschlagen und verhält sich der Familie gegenüber mehr als seltsam. Auch ihre Freunde lässt Jenny nicht an sich heran. Sie will einfach nur in Ruhe gelassen werden und flüchtet mit Sack und Pack ins Gesindehaus. Und ganz allmählich kommen die Gründe für ihre überstürzte Rückkehr ans Licht.

Einsatz für die Schönwalder Feuerwehr: Beas Piepser meldet eine Tierrettung. Allerdings handelt es sich nicht um ein einzelnes Tier, das in Not geraten ist, sondern um einen ganzen Bienenschwarm, der eingefangen werden muss. Auf diesen Einsatz freut sich ganz besonders Beas Freundin Rosi. Denn wenn jemand etwas von Bienen versteht, dann sie. Und wie sich herausstellt, hat sie auch noch andere Stärken!

Toni geht in seiner Funktion als Vorsitzender des Heimatmuseums voll auf - vorausgesetzt das Thema interessiert ihn. Der Sägewerker möchte nicht nur eine Köhlerausstellung im Museum machen, sondern auch einen Kohlenmeiler bauen. Deshalb lädt er zu einer Info-Veranstaltung in den Löwen ein und verbrennt sich die Finger schon bevor der Meiler steht.