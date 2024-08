Folge 769: Gewinn und Verlust

per Mail teilen

Deutschland 2013

Mittlerweile war Eva am Schließfach ihres verstorbenen Vaters. Und der hat ihr tatsächlich eine größere Summe Geld hinterlassen – zusammen mit einem Brief. Norbert hat sich gewünscht, dass seine Tochter das Geld auf jeden Fall für etwas ausgibt, was sie glücklich macht. Ganz im Gegensatz zu Eva weiß ihr Freund Andreas sofort, wofür er das Geld ausgeben würde. Und Tu – der weiß es auch!

Während Celine für die Schule lernen muss, kümmert sich Albert rührend um seine Freundin. Er möchte ihr eine besondere Freude machen. An seinen letzten Kochversuchen ist er zwar kläglich gescheitert, aber mit Hilfe seiner Oma Johanna kann es doch wohl nicht so schwer sein, für seine Liebste eine Kartoffelsuppe zu kochen! Oder doch?

Das Thema Marathon hat sich für Karl erst einmal erledigt. Die anfallende Arbeit auf dem Hof allerdings auch. Nach seinem letzten Trainingslauf ist er zum Herumliegen auf dem Sofa verdammt. Für seinen Bruder Bernhard und dessen Spott ist der ausgebremste Marathonläufer ein gefundenes Fressen – jetzt, da er nicht weglaufen kann!