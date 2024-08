Karl kennt Constantin Klumpp schon seit seiner Kindheit und schon damals war er in seinen Augen ein Angeber. Dass nun ausgerechnet der ihm die Sieber-Wiese vor der Nase weggeschnappt hat, ärgert ihn mächtig. Klumpp will auf seinem neuen Gelände einen Stall bauen, der sogar doppelt so groß ist wie der, den Karl mit Riedle geplant hatte. Und während Karl seinen Zorn am Stammtisch versucht zu ertränken, plant ein anderer Faller mit Constantin Klumpp eine lukrative Geschäftsbeziehung.

Der Besuch bei Matthias macht Sophie die Schwere seiner Krankheit schmerzlich bewusst. Matthias Zustand macht sie sehr betroffen. Bisher hat sie sich nicht vorstellen können, wie es wirklich um ihn steht. Matthias freut sich sehr über den Besuch seiner Cousine, den sie selbst allerdings nur schwer verkraftet. Als Franz sieht, wie aufgewühlt sein Sohn durch Sophies Anwesenheit ist, gibt er ihr die Schuld an dessen Krankheit und wirft sie raus.

Nachdem Uli Zimmermann in der Gemeinde verbreitet hat, Leonard Kreuzer würde für die kommende Bürgermeisterwahl kandidieren, herrscht im Rathaus Aufruhr – Bernhard fürchtet, Frau Heilert würde ihn hintergehen. Doch es sieht so aus, als wisse sie überhaupt nichts davon, dass ihr Lebensgefährte zur Wahl antritt. Bernhard kann sich das jedoch nicht vorstellen und ist sicher: Frau Heilert ist der „Maulwurf im Rathaus“.