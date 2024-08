Bernhard plant jetzt bereits den Neujahrsempfang, auf dem er seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit bekannt geben möchte. Hermann warnt seinen Sohn jedoch vor zu viel Gelassenheit, was die Wahl angeht. Der hat vor dieser Herausforderung jedoch keine Angst. Wer sollte ihm denn auch schon in die Quere kommen. Dann fällt wieder einmal das Heizkraftwerk aus und ganz Schönwald friert - zumindest der Teil, der an Franzens Holzhackschnitzelwerk hängt. Schnell wird die Havarie des Werks zum Skandal in Schönwald und wird Bernhard im kommenden Wahlkampf sicherlich keine Pluspunkte einbringen.

Celine kann Alberts Gejammere über Stress langsam nicht mehr nachvollziehen. Denn eigentlich trifft sie ihn in der letzten Zeit nur noch spielend vor seinem Computer an. Und wenn er einmal nicht am Computer hängt, dann spielt er auf seinem Handy. Allmählich befürchtet sie, dass ihr Freund spielsüchtig ist. Selbstredend sieht Albert das ganz anders. Dann muss er sich innerhalb der Familie einer ganz speziellen Herausforderung stellen - sehr zum Amüsement seiner Freundin.

Als Sophie Holz auf dem Reiterhof anliefert, trifft sie Matthias, der sich sehr freut, seine Cousine zu sehen. Die beiden haben sich ein wenig aus den Augen verloren, nachdem ihre Liebesgeschichte ein abruptes Ende nahm. Doch wie es scheint, hat Matthias das vergessen ...