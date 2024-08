Echt seltsam

per Mail teilen

Toni hatte sich seinen Aufstieg zum Ausbilder vollkommen anders vorgestellt. Irgendwie weniger arbeitsintensiv. Doch Sophie gibt in der Säge alles und hält den Sägewerker mit ihrer Energie voll auf Trab. Was Toni jedoch aus seinem gewohnten Rhythmus bringt, ist Sophies offensichtliches Missverhältnis zwischen Arbeitszeit und Pausen.

Matthias hat die Krankheit seiner Zuchtstute Amélie ganz schön mitgenommen. Von dem wirtschaftlichen Fiasko einmal ganz abgesehen, zerbricht gerade auch sein Lebenstraum. Schließlich hatte er sein ganzes Herz in die Zucht von Quarterhorses gesteckt und scheint nun vor dem Aus zu stehen. Doch selbst Franz, der sonst wenig sensible Vater von Matthias, bemerkt, dass es nicht nur die Krankheit der Stute sein kann, die seinen Sohn so aus der Bahn wirft.

Seit der Präsentation ihrer Trachten auf dem Osterbazar kommen die Landfrauen mit dem Nähen kaum noch nach. Leni wittert schon das ganz große Geschäft und ihren Durchbruch als Designerin der "Trendy Trachts". Um Schlimmeres zu verhindern, muss Johanna ihre Freundin aus dem Couture-Himmel unsanft wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen.