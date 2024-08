Fremdkörper

per Mail teilen

Karl will Bea mit in den Wald nehmen. Es gibt viel zu tun und Karl glaubt, die Arbeit draußen kann seine Frau etwas von ihrer Trauer ablenken. Doch er bekommt einen Korb, denn Bea muss zu einem Treffen des Tourismusvereins. Als sie dort zu spät erscheint, ist das ein gefundenes Fressen für Ulrich Zimmermann, der die Situation nutzt, wieder mal kein gutes Haar an seiner Widersacherin zu lassen.

Schönwalds neue Sozialarbeiterin Lissy Trautmann bringt frischen Wind ins Rathaus. Während Bernhard die Energie der jungen Kollegin schwer beeindruckt, ist Frau Heilert wenig begeistert von der unkonventionellen Art der Neuen. Und die soll dann auch noch in Frau Heilerts Büro einziehen.

Stolz präsentiert Albert Celine die ersten Einnahmen aus seinen Internet-Clips. Celine ist beeindruckt, und Albert lädt sie gleich ganz groß ein, nach Italien oder Spanien ... Celine muss "ihren Internet-Helden" ausbremsen.