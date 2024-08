per Mail teilen

Bernhard ist voller Tatendrang aus Argentinien zurück. Und zum Erstaunen der Familie ist der Bürgermeister plötzlich Feuer und Flamme für den neuen Wanderweg. Für dessen Eröffnung hat er bereits alles organisiert und fast könnte man den Eindruck gewinnen, der Weg wäre seine Idee gewesen. Was er nicht ahnt ist, dass Josef Zimmermann inzwischen das Aussichtsfenster wieder abbaut und den Fallers sogar mit Klage droht!

Albert will für seinen besten Freund Sebastian eine romantische Planwagenfahrt mit Jenny organisieren, um den beiden in Sachen Liebe endlich ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Allerdings weiß Jenny überhaupt nichts von ihrem Date mit Sebastian und Albert weiß noch nichts von Jennys Freund.

Dass Bernhard so einfach mit Caro nach Argentinien abgerauscht ist, macht Frau Heilert noch immer sauer auf ihren Chef. Was hat sie nicht alles für ihn getan - und jetzt das! Die Tatsache, dass Bernhard ihre Verliebtheit noch nicht einmal bemerkt hat, ist für Claudia Heilert ein Schlag ins Gesicht. Noch weiß sie nicht, ob sie auch in Zukunft mit ihm zusammenarbeiten kann.